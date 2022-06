I 7 libri più misteriosi al mondo

Sono molti i libri che parlano di misteri. Ma al contrario sono davvero pochi quelli che costituiscono un mistero vero e proprio, in quanto non si riesce a decifrarli o a capire il loro oscuro contenuto.

Si tratta di testi che spesso possono vantare anche centinaia di anni, durante i quali i loro enigmi non sono ancora stati svelati. Ecco di quali si tratta. E chissà se voi magari riuscirete a dipanarli...

1 - La pergamena di Ripley

Fu scritto nel XV secolo dal monaco augustiniano George Ripley e rivela come ottenere la pietra filosofale, che trasforma in oro il piombo. Peccato che le immagini altamente simboliche del testo siano tuttora indecifrabili: la pietra filosofale dona anche l'immortalità...

2 - Il manoscritto di Voynich

L'autore è ignoto. Il volume risale al XV secolo ed è scritto in una lingua ignota, che finora nessuno studioso è riuscito a decifrare. Si ipotizza che provenga dall'Italia settentrionale e prende il nome dal commerciante di libri polacco Wilfrid Voynich, che lo acquistò nel 1912.

3 - Il libro di Soyga

L'autore è anonimo, famoso invece il suo proprietario, il matematico, astrologo, astronomo, alchimista e occultista cinquecentesco John Dee, che la Regina Elisabetta I utilizzava come spia. Nemmeno il coltissimo Dee era riuscito a decifrare il libro, che supponeva parlasse di magia. Per tentare di leggerlo, Dee chiamò un medium, che evocò l'Arcangelo Uriel. Secondo Uriel si trattava di un dono degli angeli ad Adamo poco prima della sua cacciata dal Paradiso Terrestre. Ma il contenuto poteva essere rivelato soltanto dall'Arcangelo Michele. Dee tentò di entrare in contatto con l'Arcangelo, ma non ci riuscì mai.

4 - Il Codex Gigas

Si tratta di una bibbia in latino detta Bibbia del Diavolo. E' di enormi dimensioni: 92 centimetri di lunghezza, 50 di larghezza, 22 di spessore e pesa 75 chili. Si dice che a scriverlo, con l'aiuto del diavolo, fu nel 1229 il monaco benedettino Herman il Recluso, prigioniero in cella perché colpevole di mostruosi crimini. In effetti, il volume a pagina 577 mostra una grandissima raffigurazione del diavolo.

5 - Il Codex Rohonc

E' un libro di 448 pagine scritto in un linguaggio ignoto, con un alfabeto di ben 200 caratteri sconosciuti. C'è persino chi crede si tratti in realtà di una truffa.

6 - Le profezie di Nostradamus

Forse è il più conosciuto tra questi libri misteriosi. E' opera di un astrologo francese del XVI secolo. Le sue quartine sono tanto oscure che possono essere interpretate in più modi e c'è chi vi ha letto persino eventi moderni come il crollo delle torri gemelle.

7 - Il Codex Seraphinianus

E' un libro moderno, creato dall'artista italiano Luigi Serafini tra il 1976 e il 1978 e raccoglie immagini surreali e testi scritti in un linguaggio inventato dall'artista.

(Foto Getty Images)