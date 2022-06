Giornata mondiale degli oceani: 7 curiosità

L'8 giugno si celebra il World Oceans Day, giornata mondiale degli oceani.

La giornata è stata istituita nel 1992 dal Canada's International Centre for Ocean Development (ICOD) e dall’Ocean Institute of Canada (OIC) in occasione dell’«Earth Summit», conferenza internazionale che riguarda l’ambiente e lo sviluppo di questo.

Ogni anno in questa giornata vengono sensibilizzate la pulizia e la salvaguardia di spiagge e oceani attraverso nuove campagne e iniziative in acquari, zoo e spiagge di tutto il mondo.

Il tema di quest'anno è “The Ocean: Life & Livelihoods”.

Ecco 7 curiosità legate agli oceani:

1. Il 70% dell’ossigeno che respiriamo è prodotto dell’oceano, grazie alla fotosintesi del plancton che rilascia ossigeno nell’atmosfera.

2. Può sembrare strano, ma grazie agli oceani possiamo navigare su internet. Negli oceani di tutto il mondo ci sono cavi sottomarini fissati ai fondali in cui passa oltre il 90% del traffico della rete mondiale.

3. Negli oceani si trovano più di 20 milioni di tonnellate d’oro disciolte.

4. Non tutti gli oceani sono salati allo stesso modo. Esistono infatti fiumi e laghi sottomarini con diversi gradi di salinità.

5. Il punto più basso dell’oceano è di 10 994 metri sotto il livello del mare. Più profondo dell’altezza del Monte Everest (8 848 metri).

6. L’Oceano Pacifico fu chiamato in questo modo da Magellano per via delle sue acque calme e dei venti favorevoli che trovò durante il suo passaggio.

7. Secondo la NOAA, l'Amministrazione Nazionale Oceanica e Atmosferica USA, nei fondali degli oceani ci sono oltre un milione di relitti e imbarcazioni affondate.

Dal 7 giugno è anche partita una campagna di sensibilizzazione in TV, radio e web, tra le iniziative di “Mediaset ha a cuore il futuro”. La campagna è all'insegna dello slogan "L’oceano merita un mare d’amore". Lo spot è stato realizzato in collaborazione con l’Acquario di Genova e mostra dei bambini che invitano tutti a prendersi cura dei nostri mari. Un messaggio per le giovani generazioni e un insegnamento per gli adulti.

La pagina web di “Mediaset ha a cuore il futuro” raccoglie approfondimenti con infografiche, dati e suggerimenti su come migliorare i comportamenti individuali per proteggere e tutelare l’ambiente marino. Mediaset infine contribuirà al finanziamento di un documentario sulla salvaguardia degli oceani nell’ambito del progetto “Infinity Lab”, il laboratorio di Infinity+ nato per promuovere il talento di filmmaker indipendenti.