Ecco qual è il suono delle piante!

Questa storia inizia da MySpace. I più giovani probabilmente non sanno cosa è, ma solo qualche anno fa, durante i cosiddetti anni zero, è stato il precursore dei social network. Perché Edoardo Taori e Federica Zizzari si sono conosciuti lì. Una storia d'amore che dura ancora oggi e che si è trasformata anche in un connubio professionale e lavorativo che li ha portati a far suonare le piante. Letteralmente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Plants Play Musica delle Piante (@plantsplay)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Plants Play Musica delle Piante (@plantsplay)

Edoardo e Federica si conoscono, vicino a Roma, ma poi la lasciano per i ritmi più lenti della campagna. Lui è nel mondo della musica (ha una piccola casa discografica), lei una restauratrice. Edoardo e Federica hanno messo a punto un dispositivo in grado di far suonare le piante. Ancora meglio: un dispositivo capace di riprodurre in musica la vita delle piante.

Si chiama Plants Play e Edoardo, in una intervista a Wired spiega così la genesi del progetto: "Cercavamo di unire l’amore per il disegno e la musica. Scoprii che negli anni Sessanta artisti come John Cage usavano dei dispositivi di biofeedback per rilevare le variazioni elettriche delle piante per trasformarle in musica". Mettono in piedi una piccola start-up, due anni intensi di lavoro con informatici, ingegneri, designer per realizzare uno strumento capace di captare le variazioni elettriche prodotte dalle molecole che compongono fiori e alberi e di "tradurle" in suoni. Uno strumento che - attenzione - lascia poi all'uomo l'incombenza di creare melodie con quei suoni. Detta in maniera più semplice: il dispositivo capta quei segnali, li trasforma in suoni (fino a un massimo di 5 note contemporaneamente - ma poi sono i singoli, attraverso uno smartphone a poter combinare e ricombinare quei suoni.

Nella stessa intervista già citata sopra i due sottolineano che "tutto l’ambiente collabora alla composizione musicale poiché le piante sono estremamente consapevoli di quello che accade intorno a loro. Hanno linguaggi estremamente sofisticati e possiedono più di 15 sensi".

Plants Play la trovate su tutti gli store dei vostri telefonini.