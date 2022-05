8 maggio: Festa della mamma

La festa della mamma quest'anno si festeggia in Italia l'8 maggio.

A ricordare le mamme sono anche le celebrità. Ecco alcune delle frasi e delle immagini più belle pubblicate su Instagram

Marco Mengoni

Quel mazzolino di fiori… da piccolo non sarei mai andato a casa senza i fiori per mamma, ogni tanto lo faccio ancora.

Naomi Campbell

La modella festeggia così il primo anno in cui è diventata madre

Rihanna

L'artista ha festeggiato la sua mamma nel giorno del compleanno: "Oggi è il compleanno della mia Regina!!! Ora che sto per diventare madre anche io, scopro nuovi livelli di amore e rispetto per mia madre che non riesco neanche a spiegare: E' la persona migliore al mio fianco e voglio donarle fiori ogni istante. Ti amo mamma!"

Annie Lennox

La celebre cantante pubblica una foto della nonna materna e riflette sul valore delle madri: "Veniamo tutte da una lunga linea di madri. Questa è una foto della mia nonna materna, scattata nei primi anni del 1930. Esprimo gratitudine e stima per tutte le madri e le donne ovunque. Sono l'accesso attraverso il quale veniamo in questo mondo... senza di loro... Rispettate le Madri. Ringraziate le Madri. Sostenete le Madri. Amate e prendetevi cura delle Madri, delle nonne e delle bisnonne. Non meritano nulla di meno"

Per celebrarla la festa della mamma, ecco anche 5 splendide canzoni da dedicare a tutte le mamme

Celine Dion - Because You Loved Me

Carmen Consoli - In bianco e nero

Spice Girls - Mama

Alicia Keys - Superwoman

«For all the mothers fighting

For better days to come

And all my women, all my women sitting here trying

To come home before the sun

And all my sisters

Coming together

Say yes I will

Yes I can»

«Per tutte le madri che lottano

per i giorni migliori che dovranno arrivare

e tutte le mie donne, tutte le mie donne

che sono qui sedute a cercare di

tornare a casa prima del sole

e tutte le mie sorelle che arrivano assieme

ho detto che lo farò, si, posso farlo»

