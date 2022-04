Domenica su Il Segnalibro si parla di padri e di rugby

Ci sono padri speciali, con un cuore enorme. Padri che insegnano dando l’esempio, mostrando cos’è la determinazione, la lealtà, la cooperazione, il rispetto e il controllo di sé.

Il padre di cui parliamo ha deciso di scrivere un libro in forma di lettera al figlio, il piccolo Leone di 2 anni. Lui è Maxime Mbanda, attualmente terza linea della squadra delle Zebre di Parma e della nazionale italiana di Rugby e il suo libro si chiama "Fuori dalla mischia", pubblicato da Piemme.

Un padre meraviglioso che ha provato sulla propria pelle quanto sia difficile l’integrazione e che durante la prima ondata di Covid, proprio mentre lui e la sua compagna Cristiana aspettavano Leone, ha fatto il volontario sulle ambulanze a Parma, anche 12-13 ore al giorno senza sosta, per affrontare l'emergenza sanitaria e per questo è stato insignito dal Presidente Mattarella come Cavaliere al merito delle Repubblica.

Il suo libro è un inno alla vita e all'amore, un inno alle sue origini africane e alla maglia azzurra italiana di rugby, uno sport che può anche diventare speranza di un mondo migliore.

Un mondo con dei valori da difendere, per fare squadra, lottare e schivare i placcaggi dell'odio restando però sempre “Fuori dalla Mischia”.

