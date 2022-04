Per Il Segnalibro ricordiamo Anna Politkovskaja

Non perdetevi per nessuna ragione l’intervista di domenica con Lucia Tilde Ingrosso che ha pubblicato un libro sulla vita di Anna Politkovskaja, la giornalista russa uccisa a quarantotto anni nel 2006 a Mosca. Una donna che è diventata il simbolo della libertà di espressione e di stampa. Una giornalista che ha sacrificato tutto per raccontare le atrocità commesse dai russi in Cecenia. Anna di storie ne ha raccontate tante, ma adesso è il turno che qualcuno racconti la sua e lo fa con grazia e profondità la giornalista e scrittrice Lucia Tilde Ingrosso. Il romanzo si chiama appunto "Anna Politkovskaja, reporter per amore" pubblicato dalla collana Femminile singolare di Morellini.

E’ la storia di una grande donna che ancora non ha avuto giustizia, perché si conosce l’esecutore, ma non il mandante. Anche se l’omicidio è avvenuto su commissione e con il benestare dei vertici, e non casualmente il giorno del compleanno di Vladimir Putin.

Una donna al cui funerale ha partecipato il mondo intero, la cui notizia ha fatto il giro del mondo, anche se non è stata divulgata in Russia.

Un libro scorrevole e molto ben documentato, che fa onore alle donne e al giornalismo quello vero, che non ha paura di dire la verità. Una storia quella dei massacri in Cecenia che non è mai stata così attuale, perché purtroppo la storia si ripete e noi continuiamo a non imparare.

Vi aspettiamo domenica 24 aprile per il Segnalibro, alle 12.00. per lottare insieme per la libertà di espressione.