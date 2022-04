Per il Segnalibro si parla di amiche, quelle del cuore

A scrivere questo libro toccante ed emozionante è una star della musica italiana. Il suo romanzo, che si intitola "Il cuore è un organo" (pubblicato da Mondadori), porta infatti la firma di Francesca Michielin e ci racconta la storia un po’ autobiografica della nostra artista, durante la sua luminosissima carriera.

E’ la storia di Verde, cantautrice infatti poco più che ventenne che va a fare un concerto lo stesso giorno in cui si celebra il funerale della sua amica di una vita, Anna, di cui aveva perso un po’ le tracce. Ma ci parla anche dell’incontro con un’altra donna, Regina, vecchia gloria della musica leggera, una donna eccentrica, insopportabile, ma adorabile allo stesso tempo.

E’ la storia di amicizie tra donne diverse con in comune la passione per la musica e un profondo dolore per la perdita improvvisa e straziante di un’amica. Con questo romanzo, Francesca Michielin ci fa conoscere non solo la cantante, la star sotto i riflettori, ma anche la donna, fragile e forte allo stesso tempo. E lo fa con pagine di grande intensità, dove il cuore palpita fino alle lacrime.

