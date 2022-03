Per il Segnalibro domenica c’è una doppia intervista

Parliamo di sorriso e denti bianchissimi con il dottor Emanuele Puzzilli, che ha scritto un libro intitolato "White Identity – Cosa nasconde un sorriso perfetto", pubblicato da Diario Business, un vero e proprio manuale per la manutenzione del sorriso con tanti consigli e informazioni utili, dal bite all’igiene orale, dall’ortodonzia per adulti alle faccette estetiche. In più ci sono le testimonianze di molte star che si sono affidate alle sue mani come Giulia De Lellis, Ornella Muti, Federica Panicucci, Manuela Arcuri, Claudia Gerini, Simona Ventura ed Elisabetta Canalis

L’atra intervista invece è quella ad Enrica Tesio che ha scritto "Tutta la stanchezza del mondo", pubblicato da Bompiani Overlook. L’autrice ci parla di stanchezza, di multitasking che si è trasformato in mutistanching. Ci spiega del perché ci sentiamo sempre stanchi sia al lavoro che in casa. Di come lo smartworking e la DAD nelle famiglie abbia contribuito a questa stanchezza fisica, ma soprattutto mentale. E come anche i social ci abbiano reso performativi.

I più stanchi sarebbero quelli che fanno dei lavori creativi. Inventare infatti è molto stancante. Ma se prima essere stanchi era un difetto, adesso è diventato un vezzo, una qualità.

Un libro pieno di humour, ma molto acuto e adatto ai tempi che stiamo vivendo.

