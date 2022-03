Giornata Mondiale del Tiramisù: 3 curiosità su un dolce tanto amato nel mondo

Il 21 marzo è la Giornata Mondiale del Tiramisù, un vero prodotto d'eccellenza italiano. Il tiramisù è anche l'unico dolce al mondo dal nome universale, non viene infatti tradotto nella varie lingue ed è una vera icona del Made in Italy.

Ecco 3 curiosità che lo riguardano

1 - Secondo una tradizione assai diffusa, nacque a Siena, per celebrare la visita del granduca Cosimo III de’ Medici e fu chiamato "zuppa del duca". Ma ai tempi non esistevano a Siena né mascarpone né savoiardi, e neanche il caffè...

2 - Il Tiramisù storico risalirebbe al 1970, creato dal ristorante "Alle beccherie di Treviso". Secondo il libro "Tiramisù – Storia, curiosità, interpretazioni del dolce italiano più amato" di Clara e Gigi Padovani, il tiramisù sarebbe invece stato creato a Pieris (in provincia di Gorizia) e poi elaborato a Tolmezzo (in provincia di Udine).

3 - I savoiardi, come indica il nome, sono nati invece nella zona della Savoia, nel tardo Medioevo. Fu il pasticciere di Amedeo VI a crearli, in onore dei Reali di Francia in visita. Il successo fu grande. Oggi vengono anche detti "lady fingers", ovvero "dita di dama" o "biscuit à la cuillère", "a forma di cucchiaio".

Una porzione di Tiramisù, secondo l'Accademia del Tiramisù, contiene 500 calorie.

(Foto Getty Images)