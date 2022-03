Il giallo misterioso: chi scopre l'assassino vince 500 euro

Esiste un romanzo giallo, ma non si sa chi sia l'assassino: le pagine si susseguono in disordine e la trama va ricostruita. "Cain’s Jawbone" venne pubblicato nel 1934 da un cruciverbista londinese noto come Torquemada. Furono messe in palio 15 sterline (l'equivalente oggi sarebbe di 1.000 sterline) per chiunque avesse saputo risolvere l'enigma.

A complicare il tutto, i numeri: 6 killer, per altrettante vittime. Dopo mesi, solo due persone vinsero il premio e per anni non se ne parlò più. Nel 2019, la casa editrice Unbound ripubblicò l'enigma e, a novembre 2020, si presentò la prima persona con la soluzione giusta: John Finnemore, un attore comico.

Ma "Cain’s Jawbone" ha cominciato ad avere davvero successo qualche mese fa, quando una tiktoker USA ha coinvolto i suoi follower, facendo andare il libro fuori scorte. Dall'8 marzo il volume è disponibile anche in italiano: "La mascella di Caino". Per chi indovinerà entro novembre il nome dell'assassino, in palio 500 euro.

(foto Getty Images)