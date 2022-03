I tesori del Belpaese possono essere vostri: ecco come fare

Sono ambiziosi gli obiettivi dell'Agenzia del Demanio che, per salvare i "tesori del Belpaese", affiderà in concessione a privati, per un massimo di 50 anni, il recupero, il riuso e la buona gestione di 22 beni. Si tratta di immobili distribuiti su tutto il territorio nazionale, che rappresentano un ventaglio variegato di tipologie del patrimonio pubblico, di valore storico, artistico e identitario, tutti strettamente legati ai contesti paesaggistici e urbani, al tessuto socio culturale e alle comunità locali di riferimento.

Tra i beni di importanti dimensioni si trovano l'ex Caserma Caldieri, incastonata sul lungomare di levante dell'isola di Ortigia a Siracusa (in foto), risalente al XVII secolo e nata come convento, poi adibito a caserma e infermeria militare. Ad Agrigento c'è il Carcere di San Vito, ex convento sulle prime pendici della rupe Atenea, risalente alla prima metà del XV secolo, poi riconvertito in istituto di pena, nella seconda metà dell'800. Per restare in Sicilia, a Palermo, nelle immediate vicinanze del centro storico, la Real Casa dei Matti, ex manicomio e carcere militare di epoca ottocentesca.

Nella lista, anche, Palazzo dei Principi Lanza di Trabia, a San Nicola Arcella, nel cosentino, edificato alla fine del XVIII secolo, in posizione panoramica su uno scorcio del mar Tirreno; Villa Lieta già Boyd, con parco e pertinenze, costruita , a Sanremo, all'inizio del XX secolo in un quartiere ottocentesco di alto pregio; Villa Carducci Pandolfini, nella pianura a sud-ovest di Firenze, di impianto quattrocentesco, nata dalle ceneri di un'antica torre trecentesca.

Nell'elenco figurano anche due immobili particolari: lo storico Teatro Rossi a Pisa, realizzato nel 1770, in sostituzione dell’antico e angusto teatro di Banchi, lo Stanzone degli Stravaganti, glorioso e rinomato palcoscenico per la prosa, la lirica e il ballo. La chiesa sconsacrata di San Cristoforo, monumento mantovano, del quattrocento, con sovrapposizioni settecentesche. L’ex convento, nel tempo, è diventato proprietà del demanio militare.

Tra i "tesori" messi a bando, ci sono anche edifici di medie dimensioni, che si trovano lungo itinerari legati al turismo sostenibile: l'ex dogana Torre di Badino a Terracina; il faro del Cardeto ad Ancona; il casello Bacucco sul Po ad Ariano nel Polesine; gli ex caselli Roccolo e Ronchi a Pieve di Cadore, insieme alla stazione Sottocastello; l'ex casermetta difensiva di Monte Croce Carnico a Paluzza; l'ex deposito munizioni Monte di Mezzo a Sagrado; il bastione Sperone e il Gran Maestrato di San Lazzaro a Capua; il casello ferroviario Villa Margi a Reitano; la casa cantoniera della ferrovia appulo-lucana a Irsina; la casa con giardino adibita a dogana a Grottammare; un'unità immobiliare in Via Stenico a Cremona.

Il progetto ha lo scopo di riunire, sotto un unico brand, le reti tematiche che puntano a valorizzare immobili di interesse culturale e paesaggistico, favorendo nuove attività legate al turismo sostenibile, alla cultura, allo sport, alla formazione, alla mobilità dolce e alla tutela dell’ambiente, attraverso il ricorso a strumenti di partenariato pubblico-privato.

Per rispondere ai bandi e fare un' offerta, c'è tempo sino alle 12 del 19 maggio 2022, sul sito dell'Agenzia del Demanio.

(Foto Getty Images)