Per il Segnalibro parliamo di incapacità di comunicare

Questa volta parliamo di dialoghi che si interrompono, di differenze tra generi, di incapacità di comunicare. Soprattutto uomini e donne non dialogano più, tanto che abitano in diverse parti del pianeta e parlano due lingue differenti. Lo scenario sicuramente è distopico, ma visto quello che sta succedendo in Ucraina, non ci sembra poi così impossibile che i dialoghi si interrompano. L’autrice che intervisteremo per noi è di casa. Si chiama Antonella Cutolo e ha scritto un libro molto particolare che si intitola "Cromosoma Odio", pubblicato dalla casa editrice Porto Seguro.

Siamo nel 2093 in un mondo che geograficamente non riconosciamo più tra cambiamenti climatici ed epidemie. Uomini e donne sono divisi sia fisicamente che nell’anima. Su tutto questo incombe il Cromosoma Odio che spinge l’Ego a distruggere. L’autrice nel suo romanzo d’esordio non fa sconti né agli uomini, né alle donne.

E l’amore dove è finito? C’è un’isola felice, l’Oceania dove uomini e donne continuano a vivere insieme e preservano i codici dell’amore e del dialogo. Ma è solo finzione o questo scontro è in atto e soprattutto l’amore riuscirà a vincere sull’odio?

Lo scopriremo domenica 27 febbraio su Il Segnalibro di Radio Monte Carlo, alle 12.00. Sintonizzatevi con noi sul dialogo.