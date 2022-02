Per il Segnalibro domenica si parla di libertà e di radici familiari

Voi siete spiriti ribelli come la protagonista di questo splendido romanzo o cedete facilmente alle regole?

Una storia che ci riporta al 1938 raccontata dall’autrice Sarah Belmonte con questo suo primo libro dal titolo: La Pittrice di Tokyo, pubblicato da Rizzoli.

La protagonista della sua storia è Yolanda, una ragazza che vive a Palermo e che mentre le sue coetanee pensano al buon partito e a sposarsi, veste i pantaloni del fratello e se ne va in giro in bicicletta con la sua macchina fotografica a tracolla, perché il suo sogno è fare la fotografa.

Siamo in un periodo storico in cui in Europa si promulgano le leggi razziali e incombe la minaccia di una nuova guerra. Il destino di Yolanda dovrebbe già essere scritto, ma lei sogna una vita diversa e quindi la vita le offre un’occasione, un biglietto per Tokyo pagato da una donna misteriosa che si fa carico anche del suo stipendio al giornale dove lavora. Chi è questa signora e perché la mantiene? E’ così che Jolanda partirà per il Giappone per andare a conoscere O'Tama Kiyohara, una straordinaria pittrice giapponese che per amore ha vissuto più di cinquant'anni a Palermo, creando un ponte invisibile tra le due isole che ama entrambe e che fa anche parte della sua famiglia. L'incontro con O'Tama e con il Giappone darà una svolta alla sua vita.

