Per il Segnalibro di San Valentino si parla di amore

Vi parliamo di amore in modo leggero e ironico con il romanzo scritto da Claudia Venuti, direttore editoriale della sezione musica della testata The Soundcheck. Il titolo del libro già dice tutto, "Pensavo fosse amore, invece era un caso umano", pubblicato da Sperling & Kupfer.

Una raccolta ironica e divertente di disavventure amorose che però ci ricorda che al momento giusto la persona giusta arriva e l’amore vero e sano trionfa.

L’autrice parla di alcune categorie di uomini, i casi umani che ha incontrato nel suo percorso sentimentale durato 10 anni in cui ha incontrato ragazzi che le hanno fatto cambiare idea sull’amore.

C’è quello con sette vite parallele, quello con disturbi della personalità, il narcisista, il manipolatore, quello che cerca una psicologa e infermiera invece di una compagna, insomma un vero e proprio catalogo degli uomini da evitare.

Solo quando ha iniziato a stare bene da sola, a non vivere la solitudine come un peso e a godersi la sua condizione di single, è arrivata la persona giusta, che ovviamente non c’entrava apparentemente niente con lei.

Tante donne sicuramente si riconosceranno in questo percorso e alcune ancora continuano a incontrare “casi umani”.

Noi facciamo gli auguri di San Valentino a tutte le coppie, bene o male assortite, ma anche alle donne single, perché se si sta bene con se stesse, si è già in due.

Ci vediamo domenica 13 gennaio alle 12 su Il Segnalibro di Radio Monte Carlo per celebrarlo insieme.