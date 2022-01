Creata la canzone contro il mal di testa

Combattere il mal di testa, anche quello più molesto e fastidioso, con una canzone? Sembra impossibile, ma potrebbe funzionare.

A sostenerlo sono gli studi condotti per un noto brand farmaceutico dall'University College di Dublino. In collaborazione con il musicista Anatole, è stata infatti composto un brano che allevierebbe l'intensità di un doloroso mal di testa. La canzone è questa:

Secondo la dottoressa Claire Howlin, l'utilizzo di suoni strumentali, orchestrali e vocali, la canzone, che è stata intitolata "All Of Us", crea un senso di meraviglia. Il brano è stato testato su 286 persone affette da mal di testa, mal di schiena o dolori muscolari. Il concetto di base è che la musica possa ridurre l'intensità del dolore e il suo disagio, facendo sentire le persone più rilassate e forti e distraendole dal dolore. Il cervello così sarebbe stimolato a creare dopamina, motore del buon umore.

Per ottenere questo scopo sono stati usati archi, pianoforti, voci, campane, che uniti insieme possano indurre un senso di stupita meraviglia nell'ascoltatore e distrarlo dal dolore. Ci si è anche basati sulle statistiche che indicano come il 32 % delle persone preferiscano ascoltare musica classica quando si sentono male e il 31% invece si rivolgano al pop per il medesimo motivo.

(Foto Getty Images)