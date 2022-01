Al Segnalibro parla Ivan Sciapeconi

E’ un romanzo delicato e pieno di umanità quello di cui parleremo domenica 23 gennaio.

L’autore è Ivan Sciapeconi, insegnante e scrittore di narrativa per i più piccoli, e il libro si intitola "40 cappotti e un bottone", pubblicato da Piemme. Presentare un libro sulla Shoah ci è sembrato un atto dovuto, infatti questo romanzo è un omaggio alle vittime dell’Olocausto, parla di tanti bambini che sono stati deportati.

E’ un libro per farceli ricordare, per essere testimoni della loro esistenza, ma è anche una finestra luminosa che si apre nell'orrore della Shoah, perché i 40 ragazzini verranno messi in salvo da un’intera comunità. Sono scappati dalla Germania nazista grazie all'organizzazione di Recha Freier che vorrebbe portarli in salvo in Palestina. Hanno attraversato la Croazia, poi la Slovenia e sono arrivati in Italia, a Nonantola, dove vivono confinati in una cascina fuori dal Paese, Villa Emma.

Qui tornano a vivere come bambini, i più grandi imparano dei mestieri e ognuno elabora i propri drammi e tutto quello che ha vissuto. Sembra sia tornata la normalità. Non ci sono ghetti, retate di notte e neanche le stelle gialle da mettere sul cappotto e vengono sfamati dall’intera comunità che li prende a cuore. Ma è solo una tregua perché le truppe naziste arrivano anche qui e bisognerà fuggire ancora una volta, ma questa volta non sono da soli, l’intero paese è con loro e li protegge.

Un romanzo non pesante o plumbeo, ma anzi potremmo definirlo un inno alla speranza, per tornare a sorridere, per diventare più coraggiosi e più solidali. Un libro anche per i tempi che stiamo vivendo e che arriva dritto al cuore. Appuntamento su Il Segnalibro di Radio Monte Carlo, domenica alle 12.00.