Svelato finalmente il mistero della biblioteca su Internet

L'amore per i libri e la letteratura sono al centro di un'immagine che per molto tempo ha fatto impazzire la rete e i suoi utenti. Accade anche oggi. È la storia della foto di una biblioteca piena zeppa di volumi. In ogni angolo della stanza solo libri e poi ancora libri. Tutti più o meno ordinati. Nuovi, vecchi, pregiati, rilegati, grandi e piccoli. In una atmosfera calda e accogliente.

Patrimonio personale di qualcuno, hanno scritto in molti. Una biblioteca personale. Decisamente sì. Ma di chi? Negli anni qualcuno ipotizzò fosse di Umberto Eco, solo per fare un nome su tutti. Altra questione il luogo? Forse in Europa? A dare delle risposte è il New York Times dopo che lo scrittore Don Winslow all'inizio di questo 2022 ha ripubblicato sui social lo scatto scrivendo: " Spero vediate anche voi la bellezza che vedo io" ammettendo di non sapere ancora di chi fosse la biblioteca e dove si trovasse.

I hope you see the beauty in this that I do. pic.twitter.com/xAWLaF0Bhj — Don Winslow (@donwinslow) January 4, 2022

Il quotidiano americano ha spiegato che la Biblioteca dei sogni, immortalata nella foto, si trovava nel Maryland, a Baltimora. In una casa di 700 metri quadrati. Il proprietario era Richard Macksey, professore della John's Hopkins University. Appassionato collezionista, scomparso nel 2019 aveva accumulato più di 50mila volumi. Senza contare le riviste. Il figlio Alan interpellato dai cronisti ha raccontato: "i libri più preziosi sono stati ceduti all'Università, gli altri invece sono stati inviati ad un libraio. Mio papà, ha spiegato, amava più di tutto condividere con gli altri il suo amore per i libri e la letteratura". Ora quella biblioteca non c'è più. Ma la sua foto sì, e a noi non resta che guardala e ammirarla.

(Foto Getty Images)