Blue Monday altolà: ecco 3 canzoni che scatenano la felicità

Il terzo lunedì di gennaio è detto, con termine anglosassone, "Blue Monday" ed è per molti il giorno più triste dell'anno. Il motivo? Fa ancora freddo, il buio notturno arriva presto, le vacanze di Natale sono terminate e non si vedono nuove feste in tempi brevi. Ecco perché da questi fattori nascerebbe uno stato d'animo poco allegro.

Pare che a cercare quale fosse il giorno più triste dell'anno sia stato nel 2005 lo psicologo britannico Cliff Arnall (Università di Cardiff), che ha creato un'equazione in cui metteva insieme la temperatura media stagionale, i giorni dall’ultima paga e quelli fino al prossimo periodo festivo, da dividere per il numero di notti trascorse in casa in un mese e le ore quotidiane medie di luce. Secondo il professore, il risultato era il terzo lunedì di gennaio.

Per gli scienziati si tratta di un calcolo arbitrario che mette insieme dati incompatibili tra loro e dunque in realtà il Blue Monday non esiste. Una compagnia di viaggi (la Sky Travel) decise invece di usare l'idea del Blue Monday per consigliare ai clienti di organizzare una vacanza e l'idea dunque si diffuse a livello popolare.

Insomma, il Blue Monday in realtà non esisterebbe. Se però in questo giorno vi sentite un po' malinconici, ecco 3 meravigliose canzoni, selezionate appositamente per voi da Radio Monte Carlo, per donarvi subito allegria.

Simply Red- THE RIGHT THING





Queen - CRAZY LITTLE THING CALLED LOVE





Stevie Wonder - YOU ARE THE SUNSHINE OF MY LIFE





