Melania Trump è di ritorno. Ed è subito polemica

Melania Trump è di ritorno. La ex First Lady, tra le più criticate nella storia degli Stati Uniti, fa nuovamente parlare di sé. Il motivo era encomiabile: fare beneficenza. Ma il modo ha fatto storcere il naso a molti. Ecco cosa ha accaduto.

Melania Trump ha infatti deciso di mettere all'asta per beneficenza il celebre cappello bianco dalla grande tesa che aveva indossato durante la prima visita alla Casa Bianca del Presidente francese Macron e della moglie Brigitte, nel 2018.

Il cappello era in crêpe bianco, come l'abito di Michael Kors indossato dall'allora First Lady, ed era stato creato appositamente per Melania dal suo stilista personale Hervé Pierre.

Sono andati all'asta anche l'autografo della signora Trump e un acquerello su carta di Marc-Antoine Coulon e un’opera NFT che la raffigurano.

L'acquisto si fa in criptovaluta: prezzo di partenza 1415.86 SOL, cioè 250mila dollari. Ma solo parte del ricavato sarà donato al programma per bambini disagiati Be Best, creato proprio da Melania. Ed ecco quindi le accuse: le altre first lady avevano donato parte del loro guardaroba a musei e archivi, non avevano venduto capi d'abbigliamento, tenendo per sé parte del ricavato. Secondo alcune malelingue, questa vendita sarebbe addirittura una prova per testare il mercato e provare poi a vendere altri abiti e accessori sfoggiati duranti gli anni alla Casa Bianca. Come il parka con la scritta I don’t care, do you? (non m'importa, e a te?) o le scarpe con gli altissimi tacchi a spillo del celebre stilista Louboutin, con cui aveva passeggiato in Texas in una zona appena devastata dall'uragano. Scelte che effettivamente sembravano fatte apposta per far scatenare le critiche...

