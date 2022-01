Per il Segnalibro domenica si parla di orologio biologico

Alcune donne soffrono molto quando l’orologio biologico sta per scadere e non hanno avuto figli. E’ un tema delicato e ce ne parla con ironia e malinconia e con il suo stile inconfondibile, Federica Bosco nel suo ultimo romanzo "Non dimenticarlo mai" pubblicato da Garzanti.

L’autrice ci trascina in un crescendo di emozioni e colpi di scena e ci rende partecipi di una storia molto femminile in cui molte possono riconoscersi perché non è mai troppo tardi per fare una follia per realizzare il proprio desiderio di diventare madre.

Un racconto struggente di una solitudine affettiva e di una orgogliosa rinascita. Giulia, la protagonista, infatti vive con un uomo narcisista, ha una relazione tossica che non dà spazio all’avere un figlio, ma nel giorno del suo quarantanovesimo compleanno realizza di colpo che l’orologio biologico sta per scadere e che la sua emancipazione e il suo lavoro glamour e di successo come giornalista non le bastano più ed è disposta a tutto per avere un figlio e sa che sarà un percorso impervio e non solo dal punto di vista medico. Sarà respinta dal fidanzato, dagli amici, ridicolizzata, neanche la madre di lei vuole diventare nonna e invecchiare.

Giulia realizzerà il suo sogno? Se volete saperne di più e l’argomento vi tocca il cuore, sintonizzatevi su Il Segnalibro di Radio Monte Carlo, domenica alle 12.00. Sintonizzatevi sulle emozioni delle donne.