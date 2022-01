2022: ecco gli spettacoli che ci riserverà il cielo stellato

Lo diciamo e lo scriviamo spesso: dovremmo tutti stare un po’ di più con il naso all’insù, che i cieli sanno spesso regalarci meraviglie a cui non prestiamo molta attenzione.

Momenti di grande bellezza che in realtà si ripetono frequentemente anche nel corso di un singolo mese, ma siamo all’inizio dell’anno e quindi possiamo fare un breve elenco dei grandi appuntamenti astronomici visibili a occhio nudo che ci attendono lungo tutto il 2022.

A fine aprile, il 30, è prevista una eclissi parziale di Sole che però sarà visibile solo nell’emisfero australe, e nemmeno dappertutto. Andrà meglio il 16 maggio, quando ci sarà una eclissi totale di Luna, parzialmente visibile anche dall’Italia.

Tra il 20 e il 27 giugno allineamento di ben 5 pianeti, uno di seguito all’altro: Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Tutto visibile a occhio nudo, ma se riuscite a mettere le mani su un telescopio…

Le SuperLune saranno due, il 14 giugno e 13 luglio: i nomi sono presi a prestito dalle culture dei nativi nordamericani e la prima sarà quella “di fragola” mentre la seconda è stata ribattezzata “di cervo”.

Tutto finito? No, perché in autunno è attesa una eclissi parziale di Sole (il 25 ottobre) visibile dall’Italia mentre quella totale di Luna non potremo vederla alle nostre latitudini.

Insomma, tenete gli occhi puntati verso il cielo.

(Foto Getty Images)