Se nasci in inverno vivrai più a lungo: ecco perché

Il segreto per vivere più a lungo è stato svelato dal Dipartimento di Economia Applicata dell’Università di Valencia. Bisogna nascere in inverno. Il gruppo di ricerca guidato da Jose M. Pavìa e Josep Lledò, ha analizzato a fondo 186 milioni di eventi demografici, tenendo conto della data di nascita e di quella di decesso fino a giungere a questa conclusione pubblicata sul Journal of the Royal Statistical Society.

"L'aspettativa di vita e le probabilità di morire e sopravvivere ad ogni età dipendono fortemente dalla stagione di nascita delle persone", spiegano gli studiosi.

I dati si riferiscono al periodo che va dal 2005 al 2008 e prendono in considerazione anche immigrazioni e emigrazioni dalla Spagna. Secondo il team, i nati in estate hanno una aspettativa leggermente inferiore di chi nasce nei mesi freddi perché i tre trimestri dopo la nascita, quelli di adattamento, sono l’autunno, l’inverno e la primavera, ritenuti i più difficili. Le tre stagioni offrono condizioni ambientali e climatiche più sfavorevoli: le temperature basse, si sa, possono portare a febbre e malanni tipici del periodo. Chi al contrario nasce in inverno, ha tutto il tempo di affrontare i mesi più delicati coccolato dal tepore dei primi caldi, fare il pieno di vitamina D grazie ai raggi solari e crescere così in modo più sereno.

L'obiettivo dei ricercatori, naturalmente, non era quello di trovare l'elisir di lunga vita, ma proporre un nuovo sistema di calcolo probabilistico dei tassi di mortalità utile a governi e aziende. Non solo, secondo il team, lo studio può avere serie “ripercussioni sulla gestione dei servizi pensionistici, sulla pianificazione degli interventi di salute pubblica e sulle valutazioni dei piani assicurativi“.

