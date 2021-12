Raffaella Carrà tra i nomi più richiesti nel 2021 sui motori di ricerca

Fine anno significa anche tempo di bilanci. Si tirano le somme di quello che è successo, degli eventi positivi e di quelli negativi. Poi si ricordano le persone che non ci sono più, alcune delle quali hanno lasciato un vuoto a livello collettivo.

A ricordarci chi sono queste ultime ci pensa anche Google, perché il motore di ricerca più utilizzato al mondo pubblica ogni dicembre anche quella che chiama “La lista degli addii”.

Per quanto riguarda l’Italia in testa a questa particolare classifica c’è Raffaella Carrà: la sua scomparsa, lo scorso 5 luglio, ha fatto impennare le ricerche a lei correlate, fossero articoli, immagini o video. Un lutto collettivo che di “Raffaella Carrà” anche la quarta ricerca assoluta italiana del 2021.

E chi c’è dopo Raffa? Al secondo posto i cantautori Michele Merlo e quindi l’immenso Franco Battiato. Quarto è Gino Strada, poi Carla Fracci e l’attore Libero de Rienzo. Quindi Rossano Rubiconi, Milva, il Principe Filippo e l’ex enfant prodige della musica pop degli anni 80 Nick Kamen.

(foto Getty Images)