In cielo arriva una nuova stella cometa

Ci attende un Natale davvero speciale quest’anno, perché sarà annunciato da una stella cometa. Davvero, parola della Nasa: “Una nuova cometa sta arrivando e avrà una scia così luminosa da poter essere visibile anche a occhio nudo”.

Si chiama C/2021 A cometa Leonard, è stata scoperta lo scorso anno e sarà visibile dalla Terra il 12 dicembre, giorno in cui la sua distanza dal nostro pianeta sarà minima. E non ci lascerà per qualche giorno: potremo ammirarla dopo il tramonto e prima dell’alba anche il 13 e il 14 dicembre.

Chi non avrà un cannocchiale a disposizione potrà osservarla anche a occhio nudo, grazie alla polvere e ai gas rilasciati dal suo passaggio. Leonard attualmente sta orbitando attorno a Marte, quindi arriverà nel nostro cielo mostrandosi prima nell’emisfero settentrionale e poi in quello australe.

Non saremo Magi e non seguiremo l’astro, se non con il naso, fino a Gerusalemme… ma sicuramente il Natale sarà ancor più magico.

