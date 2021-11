La cucina siciliana va in tavola con Il Segnalibro

Domenica abbiamo con noi una celebrità della cucina. Stiamo parlando di Giusi Battaglia, per tutti Giusina. La sua storia è incredibile.

Pensate che questa donna dal cuore siciliano durante il primo lockdown ha preparato infinte ricette isolane gustosissime per la sua famiglia ed è diventata un vero e proprio caso perché postando foto dei suoi piatti sul web è diventata una celebrità tanto da realizzare un piccolo format e far nascere “Giusina in cucina”, il primo programma televisivo realizzato solo con l’utilizzo di due cellulari.

Le sue ricette illustrano tutta la storia della enogastronomica siciliana tra antipasti, primi piatti, secondi, e dolci.

Dalla caponata alle arancine, dallo sfincione ai buccellati e anche la cassata al forno. Non mancano gli involtini di carne e pesce spada, cassata al gelo di anguria e i cannoli.

Una cucina semplice, ma in ogni pagina c’è la passione di Giusina per la sua terra e i suoi piatti.

Lei non è una chef, ma lavora a Milano come Senior Press Officer, anche se adesso è una celebrità in culinaria.

Vi aspettiamo quindi per gustare insieme il Segnalibro, domenica 28 novembre alle 12.00