Ecco i colleghi con cui sarebbe meglio non lavorare

Si fa presto a dire “lavorare bene”. Perché per raggiungere quell’obiettivo non basta metterci il proprio talento e il proprio impegno, servono anche alcune condizioni ambientali.

E la più importante è probabilmente la compagnia, vale a dire i colleghi. Perché l’ambiente di lavoro in cui uno si trova ha un effetto determinante sulla quantità e qualità dello stesso, e avere come vicino di scrivania (o nel proprio team) una persona più o meno collaborativa fa tutta la differenza del mondo.

E proprio la propensione – o meno – alla collaborazione è uno degli elementi che qualificano un buon collega di lavoro.

E gli altri quali sono? Quali le caratteristiche negative che la persona con cui ci tocca passare diverse ore di ogni giorno non dovrebbe avere?

Beh, da evitare assolutamente quelli che “come lavoro io qui dentro non lo fa nessun altro”. O quelli che dicono sempre sì a qualsiasi richiesta arrivi dal proprio capo o da chi in gerarchia si trova in una posizione superiore.

Oppure quelli che vedono tutto nero, tipo il pessimismo cosmico di leopardiana memoria, e quelli che sparlano di tutto e di tutti. Sì, pure di te, ma appena volti loro le spalle, che davanti invece non ti direbbero mai nulla.

(Foto Getty Images)