Black Friday 2021: quando arriva e perché si chiama così

Arriva il Black Friday: data fatidica, il 26 novembre. Si tratta di una ricorrenza di origine Usa: collocato il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento, venne ideato dai grandi magazzini Macy's nel 1924, per dare ufficialmente il via allo shopping natalizio.

Fu negli anni 60 che il fenomeno dilagò, fino all'esplosione degli anni 80, quando si affermò come evento nazionale. Diverse le ipotesi circa il significato. C'è chi lo associa al traffico e ai disagi creati dalle persone in coda, chi lo attribuisce al venerdì nero delle aziende (i cui dipendenti si davano malati, per approfittare degli sconti).

L'ipotesi più attendibile riguarda i libri contabili dei negozi, che cominciavano a colorarsi di nero (a differenza del rosso, che identificava le perdite). Oggi, grazie a internet, il Black Friday si è diffuso in tutto il mondo. In America, molte aziende concedono un giorno di ferie ai lavoratori per consentire loro di non rinunciare alle offerte. Ma ogni anno si verificano fatti di cronaca spiacevoli, legati al grande afflusso e alle liti che si verificano nei centri commerciali.

