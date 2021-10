Per il Segnalibro si parla di resilienza

A volte la sofferenza, il male fisico, fanno male anche all’anima, ma c’è chi non si è arreso e che ha trovato anzi la forza di rinascere.

Stiamo parlando di una bellissima attrice italiana, Francesca Neri, e del suo nuovo e toccante libro “Come carne viva".

E’ lei che intervisteremo; sarà lei a raccontarci e a dirci come si fa a non mollare. Ci racconterà del suo rapporto complicato con la madre e poi ci presenterà la sua malattia subdola e invalidante, che non le ha più permesso di lavorare e di condurre una vita normale e ricca di successi. Una malattia che per un periodo l’ha allontanata dal cinema, ma anche dagli affetti più cari come il figlio e il suo amato compagno Claudio Amendola. Un dolore fisico che l’ha portata alla chiusura fisica ed emotiva e che l’ha obbligata a fare i conti con se stessa.

Un libro autobiografico che fa perno sul corpo, sulle sensazioni, sui segni che lascia sulla pelle e che l’autrice stessa ha definito un’auto-geografia. Il perché ve lo svelerà lei nell’intervista.

