La cucina greca è migliore di quella italiana: lo dice Gordon Ramsay

Le opinioni sono opinioni, ma il parere del celebre chef Gordon Ramsay sulla cucina greca rischia davvero di far scatenare una furiosa polemica.

Ramsay ha infatti affermato, durante lo show televisivo "Gordon, Gino and Fred go Greek" che "La cucina greca è meglio di quella italiana". Nel programma, Ramsay, lo chef italiano trapiantato a Londra Gino D'Acampo e il maître d'hôtel francese Fred Sirieix visitano la Grecia. E porprio nel bel mezzo del mar ellenico, in barca, sorseggiando un calice di vino, Ramsay ha detto: "Onestamente? Credo che la cucina greca sia meglio della cucina italiana".

Secondo Ramsay, la dieta greca è più salutare e consente di vivere più a lungo. E' toccato a Gino D'Acampo prendere le difese della nostra cucina, sostenendo che la dieta italiana è sana e garanzia di longevità. Ma Ramsay è stato irremovibile.

I rapporti tra Ramsay e la cucina italiana sono comunque agitati. Già qualche tempo fa lo chef aveva fatto discutere per la sua versione poco ortodossa della pasta alla carbonara.

(foto Getty Images)