Sono questi gli animali più costosi di sempre

Esiste una classifica sugli animali più costosi al mondo. L'ha stilata la BBC Future e quello che emerge è davvero sorprendente, perché rivela anche intuizioni sulle stranezze e le riorità della natura umana.



Come la storia dell' anatra chiamata Big Dave, messa all’asta dal proprietario, perché era diventata troppo vecchia per la riproduzione. Per convincere gli acquirenti Graham Hicks ha elencato le qualità della sua anatra: "Ha un temperamento molto simpatico. È sempre pulita, si è sempre preso cura di se stessa e quando gli mostri che gli piace essere al centro dell’attenzione". L’allevatore fu così convincente che Dave fu venduto per 1.760 euro, una somma da record per un’anatra. Quel giorno, il pennuto divenne il più costoso del mondo, unendosi a un club selezionato degli animali più preziosi della Terra. Ma, mentre potrebbe affermare di essere il diamante delle anatre, ci sono molte altre specie che valgono molto di più.



Nell’agosto del 2020 un agnello di nome Double Diamond, considerato piuttosto eccezionale, fu venduto in Scozia per circa 430mila euro. La razza ovina Texel, cui appartiene, è originaria di una piccola isola dei Paesi Bassi ed è nota per la sua capacità di produrre carne e lana di altissima qualità. Uno dei membri del consorzio di allevatori che comprò l’agnello disse che "era una somma di denaro indecente da pagare per una pecora, ma che valeva la pena spenderla per il patrimonio genetico dell’animale".



C'è poi, il record per l’acquisto di una vacca: spetta a Missy, una frisona comprata nel 2009 per circa 1 milione di euro; nel 2019 invece, l’allevatore del Nebraska Charles Hebster, peraltro ex consigliere dell’amministrazione di Donald Trump, spese 1,25 milioni di euro per acquistare un toro Angus chiamato SAV America 8018.



Un altro motivo per cui le persone sono disposte a spendere grandi somme di denaro per comprare un animale è il loro valore nelle competizioni sportive, come i cavalli da corsa. Nel 1985 il cavallo Seattle Dancer fu comprato per 11 milioni di euro, ma finì col contrarre un virus e nella sua carriera corse soltanto cinque gare, racconta la BBC. In seguito, altri cavalli vennero acquistati per somme ben più considerevoli, come Fusaichi Pegasus, che nel 2000 fu acquistato per 54 milioni di euro.

Sul sito dell’organizzazione belga PIPA (Pidgeon Paradise) fu venduta la femmina di piccione New Kim per 1 milione e 600 mila euro: la cifra più alta mai spesa per l’acquisto di uno di questi volatili, impiegati appunto nelle gare di piccioni. Il record precedente apparteneva al piccione Armando, che era stato soprannominato "il Lewis Hamilton dei piccioni", ed era stato venduto per 1 milione e 200 mila euro nel 2019.



Che dire, dell'amico Fido? Quest'anno, il border collie Kim è stato venduto in Galles per più di 33mila euro, diventando il cane da pastore più costoso di sempre.

(foto Getty Images)