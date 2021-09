Caricabatterie universale: l'idea per ridurre gli sprechi

Ormai se ne parla da un po', ma la strada che porta al caricatore universale per tutti gli smartphone ha visto un nuovo passo importante: la Commissione Europea ha infatti avanzato una proposta legislativa che impone a tutti i produttori di armonizzare dal 2024 le porte di ricarica.

A spingere su quella strada c'è ovviamente la comodità di poter caricare il proprio smartphone o pc ovunque, ma soprattutto l'intenzione di ridurre enormemente la produzione di rifiuti elettronici. A presentare la proposta è stato il commissario (l'equivalente dei nostri ministri) europeo per il Mercato interno, Thierry Breton. Le porte di ricarica prescelte sono quelle di tipo Usb-C, per due motivi: sono già presenti sull'80% dei dispositivi e hanno dei protocolli software che possono essere facilmente trasformabili in modo di diventare universali.

E le aziende cosa dicono?

Beh, Samsung, Xiaomi e Huawei si sono già messi da tempo su questa strada, un sentiero che per loro comporterà inevitabilmente qualche costo, ma tutto sommato contenuto. Chi invece ha un diavolo per capello è la Apple, da sempre fiera della propria diversità e che vede come fumo negli occhi una decisione che la costringerebbe a mettere da parte la propria tecnologia (il sistema Lightning) e che parla già di costi per un miliardo e mezzo di dollari che ovviamente ricadranno sui propri utenti.

