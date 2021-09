Internet azzerato da una tempesta solare

La domanda che dovremmo farci non è se succederà, ma quando. Perché l'universo è un posto dove succedono di continuo cose meravigliose e terrificanti. Come quelli che noi chiamiamo i flare solari.

Le stelle, come il nostro Sole, hanno una vita che è normalmente turbolenta, d'altronde "funzionano" con continue reazioni e deflagrazioni nucleari, necessarie a produrre il calore e l'energia che le tiene in vita e che allo stesso tempo hanno dato la possibilità al nostro pianta di sviluppare le sue peculiari forme di vita. Non solo: le stelle sono i forni, passateci il temine, necessari alla creazione degli elementi chimici più pesanti. Avete presente l'oro della catenina che portate in questo momento al collo? Viene dal cuore di una delle centinaia di migliaia di miliardi di stelle dell'universo e si è depositato dalle nostre parti grazie alla morte (catastrofica) della stessa stella in cui si è formato. O grazie anche a un flare solare.

Perché a volte quelle deflagrazioni di cui sopra avvengono in superficie, provocando eruzioni di centinaia di migliaia di chilometri, visibili dalla Terra grazie ai telescopi. Esplosioni ed eruzioni che in alcuni casi producono un vento solare ad altissima carica energetica ed elettromagnetica, che può colpire il nostro pianeta.

E' già successo: il mattino del primo settembre del 1859 - 162 anni fa quasi esatti - l'astrofisico Richard Carrington è al telescopio e sta osservando il Sole quando nota due lampi improvvisi, poco meno di 18 ore più tardi si registrano in diverse parti della Terra fenomeni straordinari, come aurore boreali a Roma, in Colombia, a Cuba, i telegrafi smettono di funzionare ed emettono scintille. E' quello passato alla storia come Evento di Carrington, perché fu il primo a capire che le due cose erano correlate.

Ma stiamo parlando di un mondo per quanto lanciato verso una industrializzazione globale vedeva una presenza energetica ancora molto ridotta. Ora, provate a immaginare gli effetti di una simile tempesta geomagnetica quali potrebbero essere. Esatto, devastanti. Nel giro di una manciata di secondi ci ritroveremmo nel XVIII secolo, senza energia elettrica, senza Internet, qualsiasi dispositivo colpito da quelle particelle smetterebbe immediatamente di funzionare.

Danni per migliaia di miliardi, per tornare alla nostra normalità ci vorrebbero anni, letteralmente.

Ecco, secondo il ricercatore dell’Università della California, Sangeetha Abdu Jyothi, un nuovo Evento di Carrington potrebbe avvenire nei prossimi 10 anni. I suoi studi si basano su proiezioni matematiche che tengono conto dell'attività solare che oggi è costantemente monitorata, ma - cosa importantissima - va detto che il suo paper non solo non è stato ancora pubblicato ma non è stato nemmeno soggetto a peer review, ovvero la revisione indipendente da parte della comunità scientifica.

Insomma, quello di Sangeetha Abdu Jyothi è un articolo che va preso con le pinze, anche se come dice la Legge di Murphy, se una cosa può accadere prima o poi accadrà (no, la versione con la sfortuna è una lettura erronea di quella legge).

Ad ogni modo va anche detto che i telescopi SDO e SOHO registrano costantemente l'attività solare e sono in corso missioni solari pensate anche per studiare questi eventi e prendere di conseguenza alcune contromisure.

(Foto Getty Images)