Ennio Morricone, Gigi Proietti, Andrea Camilleri ricordati con un francobollo

Ennio Morricone, Gigi Proietti e Andrea Camilleri sono stati tre grandi artisti italiani, celebrati in tutto il mondo e che ci hanno riempito d'orgoglio. Da poco scomparsi, adesso sono stati commemorati da una serie speciale di francobolli.

Quello di Gigi Proietti mostra l'attore in primo piano sullo sfondo del Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti di Roma.

#Filatelia Emesso oggi il #Francobollo dedicato a Gigi Proietti. La vignetta contiene un ritratto di Gigi #Proietti in... Pubblicato da Poste Italiane su Martedì 29 giugno 2021

Ennio Morricone appare mentre dirige un'orchestra, dentro la stilizzazione del particolare di un vinile.

#Filatelia #Francobollo dedicato a Ennio #Morricone, ricordato per il suo inestimabile contributo alla musica del... Pubblicato da Poste Italiane su Martedì 29 giugno 2021

Andrea Camilleri è ritratto in età avanzata.

#Filatelia Emesso oggi il francobollo dedicato ad Andrea #Camilleri, scrittore, sceneggiatore, regista, drammaturgo,... Pubblicato da Poste Italiane su Martedì 29 giugno 2021

Le poste Italiane hanno anche celebrato la bellezza del nostro paese con una serie dedicata al turismo nelle grandi città italiane. Roma appare con uno scorcio di piazza di Spagna con la fontana della Barcaccia, la scalinata di Trinità dei Monti e la Chiesa della Santissima Trinità dei Monti; per Milano è stato scelto il Duomo; per Firenze la Basilica di Santa Croce; Venezia mostra il Palazzo Ducale, le Procuratie Nuove, la Biblioteca Nazionale Marciana e le due colonne di San Marco e di San Teodoro; per Napoli la scelta è caduta su piazza del Plebiscito con il Palazzo Reale; per Palermo, Piazza Quattro Canti.

(foto Getty Images)