Biblioteche alle fermate dei bus e della metro: la bellissima iniziativa

Sognate biblioteche alle fermate di bus, metro e tram? Eccovi accontentati. Accade a Roma dove nasce una bellissima iniziativa di promozione della lettura. Cibo per la mente.

A disposizione dei passeggeri del trasporto pubblico locale della capitale una vera e propria biblioteca digitale con tanti libri da scaricare con QRcode. Il progetto e-Lov. + Viaggi + Leggi, realizzato in collaborazione con Forum del Libro, Biblioteche di Roma, l’Associazione Liber Liber e Clear Channel Italia è stato presentato dall’amministratore unico Atac, Giovanni Mottura.

Sulla rete di trasporto urbano, sulle pensiline delle fermate, sui treni della Linea A, B e C della metropolitana verranno pubblicati oltre 18mila QRcode.

Basterà inquadrare il codice a barre, scegliere un titolo e in pochi secondi scaricare sul proprio smartphone o tablet centinaia di contenuti. Tutto gratuitamente e senza limiti. I titoli saranno a disposizione per sei mesi. Si troverà di tutto, dai grandi classici, alla poesia, alla narrativa. Non manca anche la musica sinfonica. Tra i libri, qualche testo sarà a disposizione anche in lingua spagnola, inglese, francese, bengali e rumeno.

Un'altra biblioteca digitale era stata inaugurata a febbraio a Torbellamonaca e in alcuni mercati della città. Perché la cultura deve essere a portata di tutti!

