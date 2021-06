Splendide poesie invece che pizza: l'originale take away che porta a casa la bellezza

Pronto? Avrei bisogno di una poesia di Montale al civico 21 di Via Fermi, grazie! Tutto vero. In Liguria si può fare. Dal Golfo della Spezia, noto anche come Golfo dei poeti, arriva una bellissima iniziativa rivolta a chi ha fame di cultura. E dopo la pandemia di fame ce n'è tanta.

Un collettivo di poeti chiamati i Militanti dallo scorso inverno porta nelle case degli spezzini versi di poesie da ordinare proprio come un take away. Il loro geniale progetto permette al fruitore di scegliere menù poetici diversi, con nomi di piatti tipici della cucina del mondo. Due i servizi a disposizione: Poetry Take Away e Poetry Delivery.

Nel primo caso si spazia da poesie a km0, a quelle nazionali o internazionali. L’ordine che va inoltrato tramite un messaggio di WhatsApp va ritirato al citofono dei poeti.

Nel secondo caso, invece, il cliente sceglie fra tre proposte che portano il nome delle isole dell’arcipelago della Spezia: Palmaria, Tino e Tinetto. All’interno di veri e propri Poetry box di cartone, il cittadino trova poesie, immagini e oggetti, per poter realizzare una performance artistica da protagonista.

Dietro a questa operazione di promozione poetica un gruppo di cinque amici: Andrea Fabiani, Alfonso Pierro, Filippo Lubrano, Andrea Bonomi, Francesco Terzago. Tutti accomunati dall’amore per il Golfo della Spezia, che li ha formati, cresciuti e da cui, raccontano traggono ispirazione. Hanno scelto di chiamarsi Militanti in onore dei prodotti tipici della Spezia: i mitili, ovvero le cozze.

La cultura, tra i settori più penalizzati dalla crisi sanitaria, dimostra come con l’innovazione, la trasformazione e il cuore si possa arrivare ovunque.

(Foto Getty Images)