Il caffè più caro? A Trento. Tutto il contrario di Catanzaro...

ll caffè del bar è un piacere irrinunciabile, anche in tempi di pandemia. E in Italia il ventaglio di prezzi per degustarlo è molto ampio: con variazioni sensibili, a seconda delle città.

Lo rivela un report di Fipe-Confcommercio, realizzato su dati dello scorso dicembre, dove il Nord spicca in cima alla classifica. La tazzina più cara è a Trento (1,21 euro medi); la seconda, nella vicina Bolzano (1,19 euro). Si resta nel Triveneto, per i gradini più bassi del podio: Udine e Pordenone, in Friuli (1,12). Stessa spesa a Brescia. Un centesimo in meno a Trieste, così come a Padova e a Bologna. In molti comuni settentrionali si resta su 1,10 euro: Belluno, Ferrara, Gorizia, Modena, Ravenna, Rimini, Rovigo e Vicenza. Stesso standard nelle città d'arte: Firenze, Venezia e Torino toccano 1,09 euro.

Catanzaro ha la proposta più bassa: 80 centesimi. Calabria molto economica pure a Cosenza e a Reggio (0,88). Oltre lo Stretto, lo 0,81 di Messina. E le big? A Roma, per un caffè professionale si spende 0,93 centesimi: 10 in meno rispetto a Milano. Infine, pure il regno della tazzulella è sotto l’euro: 0,90 centesimi, per sorbire un espresso a Napoli.

(Foto Getty Images)