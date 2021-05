15 maggio 1889: la Tour Eiffel si apre al pubblico

A dirla tutta l’inaugurazione più o meno ufficiale fu il primo aprile 1889, ma l’apertura ha il pubblico risale a poco più di un mese più tardi, il 15 maggio dello stesso anno.

Stiamo parlando della Tour Eiffel, che “compie” (in qualche maniera) i suoi primi 130 anni.

Una struttura gigantesca che venne costruita in pochi anni: a fine 1884 il governo francese decise infatti di celebrare l’Esposizione Universale di Parigi del 1889 con un’opera che venne subito pensata come colossale.

L’appalto lo vinse la Compagnie des Établissements Eiffel, uno studio d’architettura di proprietà di Gustave Eiffel, ma va detto che chi seguì da più vicino tutte le fasi della costruzione della torre furono due ingegneri, Maurice Koechlin ed Émile Nouguier.

Il via ai lavori il 28 gennaio del 1887, la chiusura del cantiere il 31 marzo del 1889 mentre il giorno dopo le prime persone a salire furono alcuni giornalisti e politici.

Poi il 6 maggio il via all’Esposizione Universale e nella tarda mattinata del 15 l’apertura vera e propria al pubblico.

La Tour Eiffel fu subito tanto amata quanto contestata e, inizialmente, la si pensò coma una struttura temporanea, destinata a essere smontata nel giro di 20 anni. Invece.

Con i suoi 312 metri di altezza (oggi, con le antenne, saliti a 324) fu a lungo la costruzione più alta al mondo, superata nel 1930 dal Chrysler Building di New York.

(Foto Getty Images)