Magia in cielo: arriva la luna dei fiori

E’ la terza superluna dell’anno iniziato da appena qualche mese. Questa, attesa per il 26 di maggio, è stata ribattezzata “dei fiori”.

I dettagli: poco prima delle 4 del mattino di quel mattino il nostro satellite sarà al perigeo, ovvero alla minore distanza possibile dal nostro pianeta, poco meno di 360mila km, il massimo splendore lo potremo però ammirare quella sera intorno alle 22, dopo il tramonto.

Tutto questo in attesa della quarta (e ultima) superluna dell’anno, attesa per il 24 di giugno. Non solo, perché quello stesso giorno si potrà ammirare una spettacolare eclissi totale, ma non per noi: l’evento sarà visibile per chi vive in Australia, Nuova Zelanda, Sud-est asiatico, in alcune zone degli Stati Uniti occidentali e nel Sud America occidentale.

Noi europei dovremo accontentarci dei video che, a migliaia, arriveranno, da quelle parti. L’eclissi totale di Luna avverrà perché il nostro satellite si troverà perfettamente allineato con il Sole mentre la Terra si metterà in mezzo, creando un cono d’ombra che oscurerà la Luna. Infine una curiosità: il termine “superluna” non è scientifico, ma mediatico. Anzi, non solo non è una parola scientifica, ma è stata coniata nel 1979 dallo statunitense Richard Nolle, uno che nella vita fa la professione meno scientifica che si possa immaginare, ovvero l’astrologo.

(Foto Getty Images)