L'incredibile tango danzato sott'acqua è pura magia

E' una coreografia emozionante. Davvero unica. Si tratta infatti di un tango, danza già di per sé struggente e meravigliosa, eseguito in uno scenario davvero inconsueto: sott'acqua. Per la precisione a 10 metri di profondità, in una piscina di Padova, la Y40. A danzare in apnea è la ballerina spagnola Ariadna Hafez.

La danza è stata battezzata“Tang’O” ed è una vera magia di musica, danza e giochi di luce. Per girare il video sono state necessarie 600 immersioni notturne, ciascuna dalla durata di circa un minuto e mezzo. Coreografo e regista è stato Bastien Soleil, che è anche istruttore subacqueo e ha insegnato ad Ariadna le tecniche necessarie.

Ariadna ha raccontato così la sua esperienza sui social: «È stato un po’ complicato creare una coreografia in soggiorno, pensando che l’avrei fatta sott’acqua, e poi metterla alla prova. Provare ogni movimento finché non riesci a dargli logica e fluidità sott’acqua, mentre sei in apnea, sui talloni e con una sedia. Sono sempre stato un fan delle persone che vogliono andare oltre, che non hanno paura e che rendono tutto possibile. Così è stato con Bastien Soleil, ogni follia che ci è venuta in mente cercava un modo per essere realizzata».