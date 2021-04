E' il mese ideale per ammirare l'ora blu e tutta la sua magia

I francesi la chiamano l'heure bleue, l’ora blu. Un’ora capace di incantare chiunque, perché sospesa poco prima dell’alba tra le tenebre della notte e la nascita di un nuovo giorno o viceversa al crepuscolo tra l’ultimo saluto al sole e l’arrivo dell’oscurità.

In questi 60 minuti e poco più c’è una particolare condizione della luce solare indiretta, che viene riflessa e dispersa nell’atmosfera, assorbendo il rosso e il giallo e liberando invece l'azzurro e il blu (da cui il termine bleue).

Una magia che cercano di catturare fotografi e poeti, i primi perché l’ora blu permette di ottenere particolari effetti di contrasto non catturabili altrimenti, i secondi perché quel momento sembra inafferrabile, quasi liquido e sfumato tra sogno e realtà.

Ed è proprio questo il momento migliore dell’anno per godere del “blu dipinto di blu”: tra aprile e maggio, il cielo è terso, le temperature sono miti e il crepuscolo particolarmente lungo. Esistono anche alcune app che consentono di calcolare il momento esatto in cui ha luogo l’ora blu, sia quella mattutina che quella serale: basta inserire la data e il nome della località in cui ci troviamo.

(Foto Getty Images)