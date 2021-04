Il meraviglioso suono della natura e tutto il suo potere

Per alleviare stress e stanchezza affidatevi ai suoni della natura. Come il cinguettio degli uccelli, il rumore dell'acqua, le foglie mosse dal vento. Un nuovo studio che arriva dagli Stati Uniti conferma gli effetti benefici dei rumori di un ambiente naturale e prova ad ispirare le nuove architetture urbane affinché il verde diventi una priorità per migliorare la qualità della vita di tutti.



Gli scienziati si sono messi ad ascoltare registrazioni sonore di 221 località in 68 parchi nazionali in America cercando di capire le differenze di percezione tra le aree in cui dominano i suoni naturali e quelle in cui questi suoni sono disturbati dal rumore umano. La ricerca ha evidenziato come in realtà ci si sente molto meglio negli ambienti meno caotici.



Per quale motivo? Perché spiegano i ricercatori l'uomo è nato per vivere in sintonia con la natura, rispondendo ai segnali di pericolo o sicurezza che dà un ambiente naturale. Ci fanno sentire in un posto sicuro. Al contrario il caos del traffico può essere un indicatore che qualcosa non va e questo può indurre a uno stato di vigilanza e quindi di tensione.



Qualche esempio: il rumore degli uccelli è molto efficace contro stress e spossatezza, quello dell'acqua invece è il suono più efficace tra tutti nel donare una sensazione di totale benessere. È sempre meglio uscire dunque, quando è possibile. Una passeggiata in mezzo alla natura può fare solo bene.

