Spettacolo nel cielo: è in arrivo la Superluna rosa!

Nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 aprile tutti a guardare il cielo: protagonista sarà la Superluna rosa! Non aspettatevi un plenilunio di una colorazione particolare, quanto invece uno spettacolare satellite più grande del solito all’occhio umano per la sua posizione più vicina alla Terra, il perigeo.

Il nome Superluna rosa è stato coniato dai nativi americani: è legato al muschio rosa, o dal phlox selvatico, un fiore molto diffuso al di là dell’Oceano, simile alle ortensie e con una caratteristica fioritura rosata, che anticipa quella primaverile degli altri fiori, nello stesso periodo di questo particolare evento astronomico.

Il termine "super-luna" invece è stato coniato da un astroLOGO nel 1979 (Richard Nolle)… ecco spiegato perché davanti a uno scienziato non dovrete mai chiamarla così! Gli astroNOMI preferiscono parlare di “perigeo-syzygy”, dove la parola impronunciabile indica l’allineamento di tre corpi celesti appartenenti a un medesimo sistema gravitazionale.

La successiva super-luna sarà il 26 maggio: in questa occasione in gran parte del mondo (purtroppo non in Italia) si potrà osservare anche la sua eclissi totale.

(foto Getty Images)