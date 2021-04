Coccinelle, è boom: mille gemme rosse si alzano in volo!

Per la tradizione popolare, si tratta di veri e propri portafortuna viventi. Immaginate dunque l'entusiasmo degli abitanti di Civitanova del Sannio, a Isernia, in Molise, quando migliaia di coccinelle si sono radunate sulle rocce della Montagnola.

I video delle meravigliose coccinelle hanno subito fatto il giro del mondo, regalando un'atmosfera di ottimismo e serenità. E' stato un abitante del luogo, l'ex guardia forestale Nicola Ricci, a girare alcune delle immagini. Ricci ha raccontato: «Ho ricordato quanto mi disse un amico tanti anni fa, quando ne vide cinque volte di più e rimase affascinato e per questo ho filmato, chiamandolo e lui si è precipitato per vedere ancora questo spettacolo meraviglioso e raro».

Secondo gli studiosi, le coccinelle trascorrono l'inverno in letargo, riparandosi in grandi gruppi presso rocce e anfratti. Poi in primavera si risvegliano e cercano prati e fiori. Il momento immortalato dal video potrebbe dunque essere proprio quello del risveglio primaverile.

(foto di Frauke Riether da Pixabay)