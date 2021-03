Che profumo di dolce: è la Giornata della Torta

Torte, che passione. Buona parte dell'umanità per dolci e dolcetti farebbe follie e dunque non stupisce che esistano ben tre giornate per festeggiare le torte: il 17 marzo; il 17 maggio, che è il World Baking Day, giorno designato cinque anni fa come ideale per darsi alla cottura in forno di dolci e biscotti; il 26 novembre, Internationale Cake Day.

Potete scegliere la vostra Giornata della Torta preferita tra queste o, se siete inguaribili golosi, festeggiarle tutte e tre. Naturalmente concedendovi una fetta del vostro dolce preferito. Magari, da gustare ascoltando una delle canzoni a tema che vi consigliamo.

Soul Cake

Bellissima canzone di Sting tratta dall'album "If on a Winter's Night...". SI rifà a una ballad della tradizione e parla della Soul Cake, la piccola torta rotonda farcita con noce moscata, cannella, uvetta o ribes che a novembre i ricchi lasciavano fuori dalle loro case. I poveri raccoglievano il dolce e in cambio innalzavano inni al Signore. Secondo un'altra tradizione medievale, erano donate ai bambini che andavano di porta in porta cantando inni sacri. Ogni torta mangiata era un'anima slavata dal Purgatorio. L'usanza delle soul cake ricorda molto quella dell'italiano Pan dei Morti.

Cream

Prince scrisse questa canzone con i New Power Generation nel 1991. Il brano fa parte dell'album "Diamonds and Pearls".

American Pie

La canzone di Don McLean ha un titolo gioioso, anche se in realtà il suo testo è ricco di allusioni alla storia della musica e ricorda il giorno del 1959 in cui scomparvero a Clear Lake Buddy Holly, Ritchie Valens e J.P. Richardson, mentre si recavano a Fargo per un concerto. Vi facciamo vedere una delle sue versioni più note, quella di Madonna con Rupert Everett ai cori, presente nel film di John Schlesinger "Sai che c'è di nuovo?" e nell'album "Music" della popstar.

