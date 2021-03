La villa della luna di miele di Jackie e John Kennedy e del film The Bodyguard con Whitney Houston è in vendita

Se state cercando casa a Beverly Hills… l’ex villa del magnate dell’editoria William Randolph Hearst potrebbe essere vostra per 90 milioni di sterline. Il palazzo, che è stato anche alcova d’amore del presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy e della moglie Jacqueline (vi hanno trascorso la luna di miele) e poi set cinematografico di numerosi film, è in vendita.

Tra le pellicole girate, solo per citarne alcune: "The Godfather -la trilogia del Padrino" e "The Bodyguard" con Whitney Houston e Kevin Costner. Anche Beyoncé ha scelto il Beverly House per il video musicale di lancio dell’album "Black Is King".

L’edificio, un vero trionfo di stili diversi dal classico italiano con le colonne in marmo a quello spagnolo con stucchi in terracotta è stato progettato nel 1926 dall’architetto Gordon Kaufmann ha una superficie di 28.975 metri quadrati. Ha una biblioteca su due piani, 18 camere da letto e 25 bagni. Dalla casa si accede ai giardini ispirati alla villa dell’imperatore Adriano a Tivoli. Con busti classici che emergono dal verde e poi tante cascate scenografiche.

Il prezzo richiesto di 90 milioni di sterline segna il Beverly House come il palazzo più costoso di sempre sul mercato americano. E precedentemente era stato valutato 165 milioni. Visto il ribasso potrebbe essere un vero affare!

(Foto Getty Images)