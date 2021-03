Un'antica barca dei pescatori diventa libreria: la poetica iniziativa sul mare in Puglia

Tutta la gioia della lettura, circondati da un paesaggio sensazionale. E' quanto accade in Puglia, a Polignano. Qui una vecchia barca da pesca tradizionale, un gozzo, è diventato una suggestiva libreria aperta sul mare.

La barchetta, nota in paese come Il gozzo di Carlino, non poteva più prendere il mare. Così i pescatori l'hanno amorevolmente adagiata nella caletta di Portalga, di fronte a una bellissima scogliera, e ne hanno fatto una libreria in cui si applica il bookcrossing: chiunque può leggere o prendere un libro, portandone un altro in cambio.

Particolarmente significativo l'invito che è stato dipinto sulla barchetta: "La pesca fu proficua, i remi divennero ali e il mare si tinse di luna. Fermatevi, gettate qui l'ancora. Leggete, respirate, amate".

L'invito è stato accolto e sui tre scaffali di questa minuscola, poetica libreria ci sono ben 100 volumi. Sono tanti pii i lettori, raccontano i pescatori, che amano soffermarsi sulla scogliera, leggendo un libro e alzando di tanto in tanto gli occhi vero lo splendido panorama.

Il gozzo di Carlino è stato anche protagonista durante le feste natalizie, quando una sua metà ha ospitato un presepe. Un modo sempre originale per valorizzare le tradizioni e la cultura del luogo. E gli abitanti raccontano: «Durante le belle giornate, alcuni lettori prendono i libri e li leggono in riva al mare. La gente sta apprezzando».

