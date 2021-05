Cottagecore: arriva dai paesi anglosassoni il nuovo stile di vita in armonia con la natura

Un movimento estetico che diventa filosofia di vita, anche se fenomeno marcatamente elitario: è il cottagecore. Abbinate una prestigiosa dimora di campagna al suffisso adoperato per definire un genere o una categoria, e l’etimo è presto fatto.

Il nuovo trend idilliaco veleggia fra il nostalgico e il bucolico, e si ispira a alle atmosfere country: rilassate e a contatto con la natura. Un Arcadia atemporale, subito contaminata dalla modernità dei social.

Su Instagram, l’hashtag #cottagecore tocca 1,3 mln di digitalizzazioni. Inoltre, il fenomeno è esploso grazie a TikTok: grazie alle molte celeb fattesi fotografare nel loro ricco buen retiro, salubre e verdeggiante.

Vita campestre, paesaggi romantici, lusso e quiete, atmosfere sospese, interni incantati, torte fatte in casa. Niente di nuovo, rispetto alla sempre agognata vita lontana dallo stress: ma stavolta è proprio la portata dei testimonial griffati (che si possono permettere il tutto) a veicolare la tendenza.

L’incanto di un’esistenza rallentata e ovattata, soprattutto in epoca di pandemia, ha rapito soprattutto i Londinesi: secondo un sondaggio di ‘House Beautiful’, nella capitale britannica oltre metà popolazione sogna l’evasione. In Italia, lo scorso anno è stato un trionfo delle vecchie case dei nonni fuori porta: riscoperte in massa. Secondo il ‘New York Times’, il cottagecore aiuta psicologicamente: allontanando i problemi e rilassando la mente…..ma va’?!

Pensate che il rallentamento dei ritmi vi conduca a stili di vita orientaleggianti, e magari zen? Errore: impossibile prescindere dal supporto dei media, nemmeno in tali circostanze. Con la scusa dell’ispirazione a un simile modus vivendi, le onnipresenti serie tv non potevano non metterci lo zampino: ed ecco i consigli degli esperti a fare training di cottagecore con ‘Chiamatemi Anna’ o ‘Downton Abbey’ (solo per citarne un paio).

Insomma…‘campagna felix’, e buon riposo a tutti.

(Foto Getty Images)