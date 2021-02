Le auto più innovative suonano al ritmo di Giorgio Moroder

Che il motore di un’auto avesse un proprio suono, lo sapevano in molti. Che questo suono si rendesse necessario e potesse addirittura essere griffato, è decisamente un segno dei tempi.

Nello specifico, parliamo di auto elettriche. Sulla sfida dell’e-sound, si è cimentato un grande della musica: Giorgio Moroder, leggendario produttore discografico.

Tutto nasce da un’esigenza di base: le vetture devono fare rumore. La silenziosità di quelle elettriche e ibride mette a rischio pedoni e ciclisti, che non le sentono sopraggiungere.

Ed ecco il rimedio: l’Avas (Acoustic Vehicle Alert System). Un suono artificiale, ora obbligatorio, da attivarsi fino ai 20 km/h (31, negli Usa). E per chi va più forte? Be’…..dopo è sufficiente lo stridio degli pneumatici, ad avvertire del proprio arrivo.

A questo punto, giacché si è costretti ad adottarla, perché non affidare la novità a dei professionisti del settore? Pronto, allora, il ricorso dei costruttori agli User Experience Designer…..e qui il cerchio si chiude su Giorgio Moroder (solo una delle grandi firme coinvolte).

La ‘voce’ delle auto elettriche ha un nome impegnativo. Si chiama Sound Identity e, nel Vecchio Continente, deve essere omologata con un modello di riferimento: studiato dall‘Unece (United Nations Economic Commission for Europe).

Moroder ha presentato, a Las Vegas, "Preludio": mini-brano che accompagna i primi secondi di attività dei motori, a partire dall’accensione. E così (oltre agli Oscar per le colonne sonore di "Flashdance", "Top Gun" e "Fuga di mezzanotte") può dirsi il primo ad aver creato il suono dell’auto elettrica.

L’80enne altoatesino, già re dell’electronic music, è in ottima compagnia. La Bmw Concept i4, infatti, ‘parla’ grazie al compositore Hans Zimmer: suoi i soundtrack de "Il Gladiatore", "Il Re Leone", ‘No Time to Die", "Interstellar", "Inception". Giusto per gradire, è pure a capo del dipartimento musicale della DreamWorks.

Ma la casa tedesca è andata oltre: ha voluto offrire una profondità emotiva extra. Il repertorio prende vita all’avvio della macchina, coinvolgendo anche l’apertura della portiera e le varie modalità di guida!

E in Italia? Per ora siamo alla dimensione dello spot, seppur con Leonardo DiCaprio. Il bel Jack di "Titanic", dentro una Nuova 500 elettrica, viene accarezzato dalle indimenticabili note di Nino Rota per "Amarcord". Adesso, se si vorrà estendere questa esperienza alla vita reale, magari basterà solo aggiornare il software.

In chiusura, un dubbio: non è che l’ingentilimento delle auto, in nome della melodia, farà venir voglia di guidare anche quando sarebbe più salutare una bella passeggiata?

(Foto Getty Images)