Le nuove tendenze a tavola: ecco cosa mangeremo nel 2021

Come e cosa mangeremo quest'anno? A questa domanda risponde una ricerca condotta dall’International Food Information Council e pubblicata su Forbes, che ha evidenziato come il 54% dei consumatori in questi ultimi mesi abbia iniziato a seguire una dieta più sana e basata su cibi biologici, probabilmente anche per affrontare questo periodo critico dal punto di vista sanitario.

Lo studio condotto da Innova Marketing Insights e pubblicato su Food Industry Executive, invece, ha reso noto che i cibi a base vegetale sono sempre più diffusi e per questo in tanti pensano che ormai diventeranno proprio questi i protagonisti sulle nostre tavole.

Il 2021, insomma, si apre all’insegna della cucina green: queste ricerche rivelano che le nuove tendenze dell’alimentazione comportano, in particolar modo, una maggiore attenzione alla propria salute, ma anche all’ambiente. Mangiare sano sta dunque diventando un’abitudine diffusa e questa è una notizia confortante.

Secondo gli esperti, nello specifico, saranno questi i food trend del 2021:

- Si cercherà sempre di più di consumare cibi che abbiano un basso impatto ambientale, così da non avere conseguenze sul cambiamento climatico. Si sceglieranno dunque più cibi a chilometro zero, rispettosi della stagionalità.

- Le dinamiche di produzione verranno potenziate con l’intelligenza artificiale, attraverso l’utilizzo di macchine e robot da parte delle aziende.

- A tavolo arriveranno gli insetti: nonostante la ritrosia nei confronti dell’argomento, questi saranno proprio i protagonisti dei piatti dei prossimi anni grazie alle loro proprietà nutritive e al loro basso impatto ambientale. Le farine saranno i primi prodotti da testare in tal senso.

- I fitonutrienti diventeranno un must dopo la pandemia: si tratta degli alimenti che hanno caratteristiche tali da offrire benefici immunitari e far bene quindi alla salute.

- Gli imballaggi cambieranno e tenderanno a sparire: si utilizzerà meno plastica a favore di materiali pià ecologici.

- I frutti amazzonici come il buriti e il camu-camu entreranno nella nostra alimentazione perché sono ricchi di vitamine e minerali.

- I consumatori presteranno sempre più attenzione alla catena produttiva e, di conseguenza, alle aziende sarà chiesta una maggiore trasparenza, utilizzando anche nuove tecnologie di autenticazione.

- Il settore del biologico ha già conosciuto una notevole crescita negli ultimi tempi ma la sua diffusione aumenterà ancora di più quest’anno e negli anni a venire.

- Negli ultimi mesi l’attività di food delivery è aumentata notevolmente a causa dell’impossibilità di andare a mangiare fuori: questa tendenza proseguirà anche nel 2021.

- Nell’era post pandemia si riscoprirà il “foraging”, ossia l’andare a cogliere personalmente piante o ingredienti che crescono spontaneamente nei boschi o nei campi.

