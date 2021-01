Addio auto, è la bicicletta il vero lusso

Manager, professionisti e, in generale, il target di lusso si sta letteralmente innamorando del nuovo trend della mobilità urbana che vede ibridi, due ruote iper-versatili e, in particolare, le nuove e-bike super accessoriate in testa alle preferenze. Di conseguenza anche il settore si sta adattando e sta sfornando sempre più spesso modelli top di gamma, decisamente impensabili fino a qualche tempo fa.

Dalla DelfastTop2.0 alla Priority Current, passando per la Roadster, la Super 73, la MTB Dolomiti Alfa Romeo e le 'fuoristrada' di Jeep, solo per citare qualche esempio. Concepite per garantire comfort (alcune sono adatte a percorrere anche strade dissestate), velocità, potenza e design. I prezzi superano di gran lunga i mille euro.

A segnalare il fenomeno della nascita delle nuove "bici elettriche di extra lusso che vogliono essere motociclette" è la rivista economica e di business Forbes. Mentre l’associazione di categoria Cycling Industries Europe (Cie) evidenzia la crescita esponenziale del mercato delle e-bike nelle principali città europee. Un trend che, accelerato dal Covid, potrebbe comportare un balzo in avanti del settore pari al 47% entro il 2030.

Oltre a quello delle e-bike, anche il mercato dei monopattini elettrici di lusso sta vivendo una notevole crescita. In testa alle preferenze i modelli più piccoli e pieghevoli, che coniugano potenza e maneggevolezza.

(Credits photo: Getty)